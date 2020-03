Mulher suspeita de anunciar celulares roubados em site de vendas é presa

Rio - Agentes da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) prenderam, neste domingo, uma mulher e um homem apontados como autores do crime de receptação. Eles são envolvidos no caso de um roubo de celular de um turista italiano, no dia 23 de fevereiro deste ano. Segundo a especializada, a mulher também é suspeita por pelo menos 10 anúncios de venda de celulares de procedência ilícita na internet.

De acordo com os agentes, a mulher foi presa pelo crime de receptação qualificada, após uma operadora de telefonia celular notificar que ela inseriu seu chip no celular roubado do turista. Ainda segundo os policiais, a mulher confessou que vendeu o celular do turista a um homem, no último dia 4. Ele também foi preso durante a ação.



Na residência da mulher os agentes encontraram três telefones celulares, um deles roubado no dia 15 de fevereiro deste ano. As vítimas identificadas tiveram seus aparelhos devolvidos.