Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) realizou, nesta segunda-feira, uma ação especial de ordenamento urbano no bairro Freguesia, em Jacarepaguá, na Zona Oeste. De acordo com a Seop, agentes atuaram na fiscalização do comércio ambulante.

Ao todo, foram apreendidas duas barracas metálicas e outros 33 itens, entre mesas, bancos, lonas, panelas e carrinho de mercado. Ainda segundo a Seop, três ambulantes foram multados por trabalharem em desacordo com a autorização, e 30 tabuleiros foram desmontados em um feira que funcionava sem alvará. A Comlurb, que também participou da ação, recolheu 50 quilos de resíduos sólidos.