Linha Amarela, MetrôRio, ViaRio e VLT Carioca recebem doações para vítimas das chuvas no Rio

Rio - A Linha Amarela, o MetrôRio, a ViaRio e o VLT Carioca, com apoio do Instituto Invepar, iniciam, a partir desta terça-feira, uma campanha para arrecadação de mantimentos de primeira necessidade para as vítimas das fortes chuvas que atingiram estado do Rio. As doações solicitadas são água mineral, alimentos não perecíveis, materiais para higiene pessoal e limpeza.



Os donativos podem ser levados até o próximo dia 31 aos pontos de coleta nas estações do MetrôRio na Central, na Pavuna e no Jardim Oceânico, e na sede da Lamsa, concessionária que administra a Linha Amarela — com acesso pela Rua Monteiro da Luz, em Água Santa, Zona Norte do Rio.



Os participantes da campanha também podem deixar suas doações na sede da Concessionária do VLT Carioca, na Rua da União 11, no Santo Cristo, na Zona Norte, e na ViaRio, na base de atendimento localizada na praça do pedágio, em Jardim Sulacap.



Pontos de coleta



Linha Amarela: sede da Lamsa, na Rua Monteiro da Luz s/n, Água Santa.



MetrôRio: estações Pavuna, Central e Jardim Oceânico.



ViaRio: base de atendimento ao usuário, ao lado da praça de pedágio de Jardim Sulacap.



VLT Carioca: Rua da União 11, Santo Cristo.