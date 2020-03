Rio - Moradores e comerciantes de Rio das Pedras fazem, desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira, um protesto na principal via do bairro da Zona Oeste do Rio contra a demolição de imóveis na região. Pouco antes das 6h, eles ocuparam os dois sentidos da Avenida Engenheiro Souza Filho, na altura da Estação Azul.

Os manifestantes colocaram fogo em barricadas para impedir a passagem de veículos. A Polícia Militar foi acionada para negociar a liberação do tráfego na região. O Corpo de Bombeiros atua no combate dos focos de incêndio.

Por causa das interdições, o Centro de Operações (COR) recomenda a Rua Nova como alternativa aos motoristas.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação (SMIHC) informou que as demolições na região estão sendo feitas desde a semana passada. Ao todos são 200 imóveis que, segundo a prefeitura, foram construídos de forma irregular, sem licença e nas margens de um canal. São aproximadamente 150 boxes comerciais e 30 residências.

A ação para as demolições foi batizada de Operação Tolerância Zero. A prefeitura diz que fez a noticiação dos imóveis pela segunda vez na última quarta-feira. Na ocasião, a Secretaria Municipal de Fazenda pediu a desocupação das construções em até 72 horas.

"Todos os alvos dessa operação estão ilegais, em área de preservação ambiental, não edificante. Muitos construíram praticamente dentro da calha do rio", a SMIHC acrescentou, em nota.