Rio - Uma ação realizada pela 17ª DP (São Cristóvão) terminou com prisão de dois homens e um suspeito morto, na noite desta segunda-feira. Segundo a Polícia Civil, uma grande operação foi realizada com base em dados de inteligência da instituição, que tinha como alvo um grupo de homens que praticava roubos e arrastões em um carro por bairros da Zona Norte.

Ao rastrearem o veículo, os agentes encontraram os criminosos deixando o Morro do Quieto, no Sampaio. A equipe seguiu os criminosos até que eles parassem em um posto de combustíveis, na Avenida Marechal Rondon, no Engenho Novo, e os assaltantes tentaram abordar uma cliente, que dirigia um Renault Kwid.

Durante a ação, os policiais interviram e um dos criminosos fugiu com uma arma na mão. Outros três homens da quadrilha permaneceram no automóvel e, de acordo com a polícia, os agentes atiraram duas vezes e atingiram os três ocupantes "por conta do risco eminente de um confronto na área". Um deles, Felipe Serafim Eduarti, morreu no local. Ele teria sido baleado na perna.

No interior do veículo foi encontrado um revólver calibre .38 e uma pistola falsa, além de um telefone celular roubado na área da 26ª DP (Méier), duas chaves de veículos marca GM e Renault, provavelmente de veículos roubados pelo bando, segundo a Polícia Civil. O veículo utilizado pela quadrilha também era roubado, com registro na área da 24ª DP (Piedade).

No levantamento prévio das unidades da região, existem diversos procedimentos com a provável participação do grupo. Além disso, um homem afirmou reconhecer um dos presos que o assaltou no último dia 4.

Dados do ISP

De acordo com dados levantados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), a área onde os homens foram capturados registrou 157 roubos de rua somente em janeiro deste ano. Em 2019, durante todo o ano, foram 1.260 ocorrências do tipo. O número é ainda mais preocupante no bairro vizinho, em Piedade, em que 1.562 dessas ocorrências foram registradas no ano passado.

Já o roubo de veículos o instituto contabilizou 42 registros dessa ocorrência no mês de janeiro deste ano. Durante todo o ano de 2019, foram contabilizados 468 dessas ocorrências. O maior número de roubos de carro na região foi registrado em 2003, quando foram contabilizadas 914 anotações deste crime.

Sobre o alto número de ocorrências na região relacionadas a roubo, a Polícia Civil ainda não se manifestou.