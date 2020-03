Depois de uma operação de busca e apreensão do Ministério Público e da na sede da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur), que apura suspeitas de irregularidades envolvendo empresas contratadas pela Prefeitura do Rio, o prefeito Marcelo Crivella (PRB) se manifestou. Em vídeo, postado em seu Facebook na tarde desta terça-feira (10), o prefeito diz que não pagou "um tostão para essa empresa (Locanty), que sequer tem contratos no meu governo" e que a única coisa da qual podem acusá-lo é de "empobrecimento ilícito". A Locanty seria uma das empresas envolvidas em suposto esquema de propina.

Na gravação, ele voltou a atacar a TV Globo, dizendo achar estranho que a ação tenha ocorrido logo depois de ele ter mandado investigar uma obra que pertenceria à filha do dono da Rede Globo, João Roberto Marinho.

"Na semana passada eu mandei investigar uma obra num prédio na Vieira Souto. Em 2014, a proprietária filha do dono da Rede Globo, João Roberto Marinho, pediu à Prefeitura para fazer uma reforma e construiu três andares a mais no prédio. Uma obra de 2 mil metros quadrados. Isso recebendo 12 multas da Prefeitura, seis laudos de interdição, ações na Justiça por parte dos moradores até que a Defesa Civil foi lá e parou aquela obra", disse ele.

"Ela só conseguiu aprovar e licenciar quando contratou como advogada a esposa do ex-governador Sérgio Cabral Adriana Ancelmo. E aí o prefeito de então, Eduardo Paes, licenciou a obra. Olha, deixe eu dizer uma coisa para vocês. Eu mandei reabrir esse processo para fins de demolição, como estão sendo demolidos nesse momento os prédios irregulares da Muzema e também do Rio das Pedras. (...)", completou.