Rio - Por determinação judicial, a Cedae deverá reduzir imediatamente a conta dos consumidores em 25%. A decisão da juíza Maria Christina Berardo Rucker, da 2ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça, informa que o desconto deve ser dado até que a companhia comprove que o abastecimento foi normalizado e a água fornecida se encontra limpa, inodora e incolor. A multa diária é de R$ 1 milhão caso a Cedae não acate a decisão.

Conforme a decisão da juíza, a redução no fornecimento de água foi estipulada em 50%. Mas, como não haverá redução na cobrança do serviço de esgoto, ficou estabelecida redução de 25% no valor total da conta. "No caso em questão, o desconto solicitado é relativo apenas ao fornecimento da água, sem modificação do valor relativo a tarifa de esgoto. Assim, concedo a tutela de urgência, de modo a determinar que seja implementado um desconto mensal de 50% do valor relativo ao fornecimento de água na conta de consumo da CEDAE ,o que totaliza 25% do valor total da conta de consumo, uma vez que a cobrança de esgoto permanece inalterada", diz um trecho da decisão.

Ainda na sua decisão, Maria Christina lembrou que "por se tratar de um monopólio, a população não possui condição de escolha de que tipo de água utilizar, tendo que se sujeitar ao consumo inadequado para as atividades diárias". No texto, ela lembrou que aqueles que possuem condições financeiras melhores podem, ao menos, comprar água mineral para beber. No entanto, a água não é só utilizada para este fim, mas no preparo de alimentos e na higiene da população. "Assim, todos os consumidores estão sofrendo com o fornecimento inadequado".

Anteriormente, a juíza havia negado o bloqueio de R$ 560 milhões da Cedae para indenizar os consumidores. De acordo com ela, o bloqueio poderia "inviabilizar as atividades da sociedade" e até o fornecimento do serviço. Nos meses de janeiro e fevereiro, a distribuição de água da Cedae ocorreu com gosto, cheiro e cor alterados. Procurada, a Cedae ainda não se posicionou sobre a decisão judicial.