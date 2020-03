Rio - Agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) prenderam, nesta terça-feira, três homens em flagrante apontados como integrantes de uma milícia que atua no Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio.

Com os suspeitos Gabriel de Abreu Guarani, Fagner do Vale Cherem e Romulo Moreira Feu de Souza, os policiais apreenderam quatro revólveres calibre .38 municiados. De acordo com a especializada, um dos presos tinha mandado de prisão por organização criminosa e era foragido da Justiça.

Segundo as investigações, o material foi apreendido em um imóvel descrito como sendo um tipo de base usada pela milícia daquela região. Os três suspeitos foram autuados por organização criminosa e posse compartilhada de arma de fogo.

Ainda de acordo com os policiais, um dos presos tinha uma tatuagem na mão em homenagem a Wellington da Silva Braga, o Ecko,chefe da maior milícia do Rio.



As investigações continuam para localizar e capturar os demais integrantes da organização criminosa.