Prefeitura desmonta ferro-velho clandestino em Cordovil

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) desmontou, na manhã desta terça-feira, um ferro-velho clandestino que ocupava a calçada da Rua Iranduba, em Cordovil, na Zona Norte. O local era usado para desmanche de automóveis e venda de peças. Segundo a prefeitura, a Coordenadoria de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (Cfer) removeu, ao todo, nove veículos em estado de abandono, e a Comlurb recolheu 2,5 toneladas de peças.



A prefeitura informou ainda que os automóveis e peças acumulavam lixo e água parada, permitindo a proliferação de mosquitos e ratos e tornando-se possíveis focos de doenças, além de impedir a circulação de pedestres, que eram obrigados a transitar pela rua. A ação foi realizada em atendimento a demanda de cidadão registrada pela Central 1746.



Zona Oeste



A Seop também coordenou, nesta terça-feira, ação especial de ordenamento em Bangu, na Zona Oeste. A ação atuou na fiscalização do trânsito e do comércio ambulante, e na limpeza urbana do Calçadão de Bangu e da Rua Roque Barbosa, na localidade do Catiri, Zona Oeste do Rio.



Como resultado, foram multados 19 veículos, recolhida 1,1 tonelada de resíduos sólidos, e apreendidos 90 itens, entre carrocinhas, moendas, tendas, estufa, capas de celulares e carrinho de mercado, além de 106 quilos de bananas. Com exceção das frutas, que foram doadas para instituição social, todo o material foi encaminhado para o depósito da Coordenadoria de Controle Urbano (CCU), em Bonsucesso.



Participaram da ação equipes da Subsecretaria de Operações (Subop) e da Guarda Municipal, vinculadas à Seop; da CCU, ligada à Secretaria Municipal de Fazenda; da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos; Comlurb; e da Polícia Militar, em apoio aos agentes municipais.