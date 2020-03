Rio - A equipe de Segurança Empresarial da Cedae flagrou, nesta terça-feira, três ligações clandestinas de água – popularmente conhecidas como 'gato' – que abasteciam um total de 19 imóveis e um lava a jato, na Zona Norte do Rio, e em São João de Meriti, Baixada Fluminense.



No Rio, foi identificada ligação de três quartos de polegada que abastecia 16 imóveis construídos em terreno ocupado na Rua Engenho Novo. Segundo a Cedae, 'gato' era utilizado para abastecer 16 caixas d'água de 500 litros, cada uma pertencente a um imóvel. O caso será registrado na Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD). Também no Rio, desta vez na altura de Del Castilho, foi encontrada ligação clandestina de três quartos de polegada em lava a jato na Avenida Segal. Nenhum responsável foi encontrado no local.



Já em São João de Meriti, a Cedae informou que os técnicos identificaram 'gato' de meia polegada utilizado para abastecer três imóveis na Rua Guilherme Peres Cavalcante, no Centro. Cada imóvel utilizava a ligação para abastecer sua própria caixa d’água, cada uma com capacidade de armazenar mil litros. Os responsáveis não foram identificados.



Furto de água é crime tipificado no artigo 155 do Código Penal. Denúncias de ligações clandestinas de água podem ser feitas pelo site www.cedae.com.br ou pelo telefone 0800-282-1195.