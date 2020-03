Rio - Na tarde desta terça-feira, três jovens que cumprem medidas no Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), vinculado à Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), conquistaram os primeiros lugares na categoria III, do 5º Concurso Nacional de Redação da Defensoria Pública da União (DPU).



A Categoria-Redação III engloba alunos do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental e alunos do 1° ao 3° ano do Ensino Médio, em cumprimento de medida socioeducativa de internação. Por meio das equipes das unidades de internação e contando com a ajuda dos professores das escolas vinculantes das unidades, os jovens puderam produzir e postar suas redações em páginas específicas do concurso.



A melhor redação foi de C.G, do Centro de Socioeducação Professor Antonio Carlos Gomes da Costa (PACGC), seguido por F.L.S e R.G.C, ambos do Centro de Atendimento Intensivo Belford Roxo (CAI-Baixada). O primeiro lugar recebeu um tablet e o segundo e terceiro lugares receberam uma câmera digital como premiação e medalhas para os professores que orientaram as redações dos alunos.



A primeira colocada, C.G de 17 anos, falou emocionada sobre a conquista.



"Quase não acreditei quando a professora me contou. Agora eu tenho certeza que escolhi o caminho certo e vou voltar para casa outra pessoa. Vou ser exemplo para o meu filho e um grande orgulho para minha mãe, como ela tanto sonhou", contou a adolescente que escreveu nove livros dentro do Degase, em 2 anos de internação.



Com o tema "Defender direitos, evitar desastres: como o acesso à Justiça contribui para o desenvolvimento sustentável", a iniciativa busca estimular debates sobre a degradação do meio ambiente e seus efeitos sociais imediatos, assim como refletir sobre o acesso à justiça como veículo de prevenção e reparação das consequências dos grandes desastres ambientais.



Para o diretor-geral do Degase, Márcio Rocha, fomentar e incentivar a participação dos adolescentes privados de liberdade em projetos como o da DPU, é crucial para a educação dos adolescentes privados de liberdade.



"Estamos muito felizes e orgulhosos. Este é o maior sinal que estamos mudando o rumo da socioeducação no Estado. O projeto da DPU, acaba sendo uma estratégia eficiente na construção junto aos adolescentes da concepção de uma escola acolhedora, que valoriza, trata de temas atuais e que colabora com a questão da autoestima do aluno. É muito gratificante estar aqui", disse o diretor.



O Concurso



Neste ano, o Concurso Nacional de Redação da DPU contou com 516 escolas inscritas, 6.623 redações enviadas e 8.294 participantes. A competição foi destinada aos alunos do ensino fundamental e médio, incluindo Educação de Jovens e Adultos (EJA), assim como aos adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa de internação e aos adultos em situação de privação de liberdade em instituições estaduais, desde que devidamente matriculados em escola da rede pública ou de ensino técnico do país, bem como a todos os detentos das penitenciárias federais.