Rio - Policiais do 12º BPM (Niterói) prenderam dois criminosos e libertaram uma vítima que era refém dentro do seu carro no bairro do Fonseca, em Niterói, na noite desta terça-feira. Um outro veículo roubado foi apreendido pela PM.

Segundo a Polícia Militar, os militares foram avisados no Centro de Niterói sobre o roubo por uma das vítimas. Foi montado um cerco e, com a ajuda de câmeras de segurança da cidade, um dos veículos envolvidos no crime foi localizado e um homem preso na Avenida Desembargador Lima Castro, no Fonseca.

O outro carro roubado que também participava da ação foi encontrado com a vítima dentro. Um outro assaltante tentou fugir, mas acabou capturado. Foram apreendidas uma granada, uma pistola, um simulacro de pistola, celulares e munições. O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca).