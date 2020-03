Rio - Um suspeito foi baleado durante operação policial, na manhã desta quarta-feira, no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio. Segundo a PM, equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) foram recebidos a tiros na comunidade Parque Proletário e houve confronto. O homem ferido foi encaminhado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas não informações sobre o estado de saúde dele.

Junto com ele, foram apreendidos uma pistola, dois carregadores, drogas, um rádio comunicador e um caderno com anotações sobre o tráfico. Ainda de acordo com a PM, em outra região da comunidade, equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) apreenderam grande quantidade de drogas, uma réplica de pistola, partes de fuzis e carregadores de armas.

A polícia afirmou que a operação segue em andamento. Segundo relatos de moradores, a manhã foi marcada por muitos tiros na região.