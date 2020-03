Rio - Agentes da 54ªDP (Belford Roxo) prenderam, na noite desta quarta-feira, Alax Mateus dos Santos da Cruz, conhecido como Madruga, e apontado como o chefe do tráfico da Favela da Palmeirinha, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Além dele, outros dois criminosos, identificados como Italo Pessanha Bernardino, conhecido como Baleado e Lailson de Abreu dos Santos, também foram capturados.

Segundo a Polícia Civil, os presos serão autuados por tráfico, associação para o tráfico, porte irregular de arma de fogo de uso restrito e receptação. No local, há uma guerra entre duas facções criminosas pelo domínio territorial da comunidade. A ação para capturar os traficantes teve início após um ataque ao carro de uma família que entrou por engano em uma rua na região. O veículo foi atingido por quinze tiros e duas pessoas ficaram feridas, no último dia 8.

A equipe que realizou a ação foi enviada para a comunidade e realizou um cerco, conseguindo identificar o veículo utilizado e capturando os três envolvidos. Além do automóvel, que era roubado, foram apreendidas drogas, uma pistola glock 9mm com a numeração raspada, munição, radiotransmissores, uma granada e um telefone celular também roubado.

Segundo as investigações, Italo Pessanha Bernardino, um dos seguranças, é investigado pela morte de um policial militar que foi sequestrado dentro do próprio carro, em frente à sua residência. A ação aconteceu no bairro Nova Era, em Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense, em 2017.

As investigações continuam para identificar e prender os integrantes das facções que comandam o tráfico de drogas nas favelas de Belford Roxo.