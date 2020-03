Rio - O Governo Rio publicou, nesta quarta-feira, em edição extra do Diário Oficial, um decreto com medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrentes da epidemia internacional do novo coronavírus. A legislação dá garantias às autoridades sanitárias regionais para que tomem providências em prol da coletividade.

Para os casos suspeitos da doença, o decreto estabelece que poderão ser adotadas medidas como: isolamento, quarentena, exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas, tratamentos médicos específicos, estudo ou investigação epidemiológica, requisição de bens e serviços de profissionais e hospitais privados.

Organização Mundial da Saúde declara pandemia de coronavírus

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia de Covid-19 nesta quarta-feira. De acordo com o órgão, o número de casos, mortes e de países afetados pelo vírus deve aumentar nos próximos dias e semanas.

"A descrição da situação como uma pandemia não altera a avaliação da OMS da ameaça representada por esse vírus. Isso não muda o que a OMS está fazendo, nem o que os países devem fazer", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que também ressaltou que a declaração não significa que o órgão vá adotar novas recomendações no combate ao vírus.