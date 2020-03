Rio - Uma jovem, de 15 anos, não identificada, foi agredida a pauladas pelo namorado da própria irmã, na madrugada desta terça-feira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Civil, a irmã da vítima incentivou a agressão por estar com ciúmes da aproximação entre os dois. A jovem teve lesões nos braços, costas e boca.



Ainda segundo agentes, o agressor, de 20 anos, teve ajuda de um homem de 21, também não identificado, para agredir a adolescente. Os dois a atacaram usando um pedaço de madeira com pregos na ponta. Ela foi encaminhada a um hospital do município e já recebeu alta.

Os suspeitos e a irmã da vítima foram presos e encaminhados à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) da região. Os dois homens responderão por lesão corporal. Já a mulher responderá por ameaça, injúria e lesão corporal.