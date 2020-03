Para superar crise, América sede terreno a shopping center

A construção de um shopping no terreno do América Football Club, na Tijuca, pode ser o começo de uma nova era para o tradicional clube carioca. Segundo Léo Almada, presidente do Alto Conselho do América, a proposta do empreendimento partiu da própria direção, numa tentativa de resolver problemas financeiros e manter viva a história do Mequinha, que vai ocupar um espaço de 10 mil m² na cobertura do futuro centro de compras — a inauguração está prevista para abril de 2021.

"Será a nova sede do América com um shopping embaixo. Não vamos ceder um milímetro do nosso espaço. Os investidores vão explorar o empreendimento e destinar uma porcentagem ao clube. Poderá ser o retorno do América à elite do futebol", avisa Almada.

Segundo a AM Malls, empresa que irá administrar o shopping, o espaço da nova sede do América vai abrigar duas piscinas, quadra poliesportiva e de tênis, e espaços para a prática de artes marciais e squash. Haverá ainda salão de festa, salão nobre e área administrativa.

Segundo Antonio Mamede, CEO da AM Malls, o empreendimento Parque Shopping América terá um total de 212 lojas. "A entrada do clube será independente. Até o momento, temos comprometidos 18,5 mil m² de área bruta locável de um total de 28,5 mil m²", explica.

Para Emilton Rocha, síndico de um prédio que fica em frente ao clube, a chegada do shopping deverá ser positiva. "Creio que teremos maior segurança e melhorias na infraestrutura na região", vislumbra.

Ontem, a corretora Ana Paula Ferreira, de 37 anos, circulava na região na tentativa de captar imóveis para a venda. "Os imóveis vão valorizar em até 90%. Se quiserem comprar, comprem agora, porque os preços vão subir muito após a inauguração do shopping".