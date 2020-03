Rio - A Polícia Civil identificou o veículo que pode ter transportado a estátua de bronze de 400 quilos que foi furtada na Glória , Zona Sul do Rio. A obra faz parte do monumento em homenagem ao Marechal Deodoro da Fonseca e representa a mãe do proclamador da República.

A escultura tem em torno de dois metros de altura e representa a mãe do Marechal Deodoro da Fonseca, Rosa Maria Paulina de Barros Cavalcanti. No monumento, tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, ficam guardados ainda os restos mortais do primeiro presidente do Brasil.

Depredação do patrimônio público. Monumentos vem sendo quebrados e estátuas furtadas em todo centro do Rio e Zona Sul. Na foto, local onde foi furtada estátua de 400 kg na Zona Sul do Rio.Escultura representa a mãe do primeiro presidente do Brasil, D. Rosa Paulina da Fonseca. - Estefan Radovicz

De acordo com a 9ªDP (Catete), as investigações seguem em andamento. A unidade identificou o veículo que pode ter transportado a estátua e os agentes realizam diligências para identificar a autoria do fato.

Representantes da Gerência de Monumentos e Chafarizes do Rio, vinculada à Secretaria de Conservação, registraram o boletim de ocorrência na distrital no mês passado.

Estátua que representa D. Rosa Paulina da Fonseca, mãe do Marechal da Fonseca, tem cerca de dois metros e pesa 400 quilos - Reprodução

A Gerência de Monumentos e Chafarizes cuida de 1.371 monumentos — bustos, esculturas, estátuas, relógios e chafarizes. Para manter as peças, são investidos anualmente R$ 900 mil na manutenção. "No caso de vandalismo ou furto, como da mãe do Marechal, é necessário fazer o levantamento orçamentário, depois uma licitação para que seja confeccionada uma nova escultura e feita a reposição", informou a gerência, em nota. A Gerência de Monumentos e Chafarizes cuida de 1.371 monumentos — bustos, esculturas, estátuas, relógios e chafarizes. Para manter as peças, são investidos anualmente R$ 900 mil na manutenção. "No caso de vandalismo ou furto, como da mãe do Marechal, é necessário fazer o levantamento orçamentário, depois uma licitação para que seja confeccionada uma nova escultura e feita a reposição", informou a gerência, em nota.