Rio - Uma criança foi baleada, na tarde desta quarta-feira, durante um tiroteio na Vila Cruzeiro, na Penha, Zona Norte. De acordo com as primeiras informações, a vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, também na Penha. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que seu estado é considerado estável. Ainda não há informação de onde partiu o tiro.

Nas redes sociais, alguns moradores fizeram relatos do que estava acontecendo na região. "Tiroteio intenso agora na Penha", disse um. "Evitem a área da Chatuba da Penha e entradas do Alemão pela Penha e Olaria, muito tiro", disse outro.

A página no Facebook "Onde Tem Tiroteio (OTT)", também informou sobre o que estava acontecendo na região. "Tiros no Complexo da Penha, localidade Caixa d'Água. Cuidado na região", tiros no Morro do Sereno no Complexo da Penha".

Procurada pelo DIA, a Polícia Militar ainda não deu retorno sobre o caso.