Rio - É estável o estado de saúde do adolescente de 16 anos esfaqueado no pulmão por um colega do colégio em que estuda, em Bonsucesso, na terça-feira. Apesar disso, seu quadro clínico ainda é considerado delicado e ele segue internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas. A informação é da Secretaria Estadual de Saúde. O outro aluno ferido no ataque sofreu um ferimento na mão, sem gravidade, e recebeu alta. De acordo com testemunhas, uma das ações que complicou o estado do jovem esfaqueado nas costas foi o fato de uma funcionária do colégio retirar a faca do corpo, com intuito de ajudar o aluno, enquanto os bombeiros não chegavam. Isso fez com que uma hemorragia interna ocorresse. A lâmina da faca utilizada tinha cerca de 17 centímetros.



O aluno agressor, de 15 anos, afirmou a policiais militares que queria ferir uma adolescente e outro jovem que praticavam bullying. As ofensas seriam relacionadas ao seu físico. Um dos agentes afirmou que ele apresentou frieza após o crime e chegou a dizer que, apesar de não conseguir ferir os colegas que tinha em mente, atacou um aluno que nunca o xingou "para não perder viagem". Ele também chegou a dizer que "acordou com vontade de matar".

Ainda nesta terça, o agressor chegou a ser encaminhado para uma Vara da Infância e Juventude que iria decidir sobre a sua apreensão. Indagada, a assessoria do Tribunal de Justiça não retornou a respeito da decisão judicial.



O jovem já chegou a responder há dois anos pelo estupro de uma criança de 12 anos.