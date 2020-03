Acidente entre caminhão e moto deixa um morto na Linha Amarela

Rio - Uma colisão entre moto e um caminhão deixou um homem morto, na manhã desta quinta-feira, na Linha Amarela, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. O acidente aconteceu na pista sentido Barra da Tijuca e ocupou parte da via e fechou o acesso 8. A faixa reversível chegou a ser suspensa por conta do congestionamento.

Bombeiros do Quartel de Benfica foram chamados no local por volta das 8h, mas Flávio L. de Almeida, de 47 anos, não resistiu e morreu no local. Mais cedo, no mesmo trecho, um outro acidente já havia acontecido e causado retenções e interdições.

O grande congestionamento fez com que a faixa reversível na pista sentido Barra para motoristas irem na direção do Centro fosse desmontada. Os reflexos no trânsito atingiram a Linha Vermelha, a partir da Maré;

Avenida Brasil, a partir da Penha; Rua Uranos, a partir de Olaria; Avenida dos Democráticos; e Rua Cardoso de Moraes.