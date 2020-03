Coronavírus: Defensoria Pública questiona Ministério da Saúde sobre estrutura para o enfrentamento da pandemia no Rio

Rio - Após a confirmação do primeiro caso de transmissão local do novo Covid-19 (Coronavírus) no Estado do Rio de Janeiro, a Defensoria Pública da União (DPU) enviou questionamentos ao Ministério da Saúde sobre o aporte de recursos para estados e municípios e o quantitativo de pessoal e leitos na rede federal de saúde para o enfrentamento dos possíveis casos da doença que venham a surgir no estado.

Conforme os dados oficiais, o Brasil soma 77 casos confirmados de pessoas infectadas pelo novo Covid -19 e mais 1.427 casos suspeitos em todo o país. O estado do Rio de Janeiro é o segundo mais afetado com 16 casos confirmados e 76 suspeitos. Diante do quadro que implica na ampliação de custos sobre o sistema de saúde, já afetado por deficiências estruturais relacionadas ao déficit de leitos de internação e UTI e de profissionais de saúde nas unidades hospitalares, o panorama de disseminação da pandemia no Rio de Janeiro poderia levar ao fechamento dos seis hospitais federais do estado, bem como o colapso total da rede estadual e municipal de saúde.

No dia 2 de março, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde já havia encaminhado ofício ao governo federal solicitando a adoção de medidas complementares e reivindicando o apoio para a ampliação da capacidade de atendimento e seu respectivo custeio através do aporte de recursos a serem repassados aos estados, a fim de subsidiar o financiamento de soluções imediatas e estruturantes a serem adotadas. No entanto, a solicitação não teve resposta.