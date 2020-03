Justiça obriga quarentena a homem suspeito de coronavírus

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), manifestou-se favoravelmente para que um paciente suspeito de contaminação pelo covid-19 (coronavírus) seja obrigado a manter-se em isolamento domiciliar. Nesta quinta-feira, o Juízo da Comarca de Conceição de Macabu determinou a quarentena domiciliar do paciente, até que seja descartada a contaminação, ou, acaso confirmada, até posterior alta médica.



De acordo com a ação, o homem suspeito deu entrada no atendimento de emergência do Hospital Municipal Ana Moreira, no último sábado, quando apresentava febre alta, tosse e dificuldade respiratória. Pela equipe médica, ele informou que esteve no final de fevereiro na Europa. Assim, foi classificado como suspeito de contaminação com o Covid-19, em razão dos sintomas característicos da doença e de seu histórico recente de passagem por países com casos confirmados de contaminação pelo vírus.

O município pediu que o paciente não saia de casa, permanecendo em isolamento domiciliar enquanto não forem concluídos os testes laboratoriais para confirmação ou descarte de contaminação por covid-19.

Ainda segundo o MPRJ, apesar do alerta da equipe, o paciente saiu do hospital sem alta médica e, mais grave, se recusou a cumprir os protocolos de quarentena recomendados pelas autoridades médicas em coordenação com as autoridades de vigilância epidemiológica. Além disso, ele não tem usado os equipamentos de proteção individual (máscaras e luvas), como também tem sido visto pelas equipes de controle epidemiológico do município circulando pelo Centro da cidade sem qualquer item de proteção.