Coronavírus: IFRJ suspende aulas por cinco dias

Rio - O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) anunciou, nesta quinta-feira, a suspensão das atividades da instituição por 5 dias, de 13 a 17 de março, como medida preventiva ao coronavírus. O IFRJ é a primeira instituição do estado do Rio a suspender suas atividades.



Em nota, o reitor Rafael Almada declarou que a suspensão corresponde ao tempo médio de incubação do vírus, de acordo com orientações dos órgãos de saúde e que "as medidas adotadas visam garantira tranquilidade e a segurança de nossa comunidade, bem como de todas as pessoas que circulam em nossas unidades".

O IFRJ informou ainda que, no pronunciamento feito pelo Ministério da Educação (MEC) na última quarta-feira (11), ainda não há recomendação para suspensão de aulas.



Confira a nota na íntegra:



"Nesta quarta-feira (11), a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A medida foi tomada diante do cenário internacional, com a doença espalhada por diversos continentes em virtude da transmissão sustentada entre as pessoas. O Ministério da Saúde já contabiliza 60 casos pelo país, segundo balanço divulgado na manhã desta quinta-feira (12). O número de casos vem crescendo rapidamente, uma vez que o vírus é altamente contagioso.



O Ministério da Educação (MEC) lançou uma nota nesta última quarta-feira (11), informando ainda não haver recomendação para a suspensão de aulas. O MEC destacou também orientações às instituições de ensino para que haja o reforço nas ações preventivas contra o coronavírus, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde. Além disso, o MEC instituiu o Comitê Operativo de Emergência (COE/MEC) com o objetivo de gerenciar questões inerentes a assuntos sensíveis, de repercussão nacional.



Diante do cenário de pandemia declarada, o reitor do IFRJ torna público à sua comunidade o PROTOCOLO EM CASO DE SUSPEIÇÃO E CONFIRMAÇÃO DE CORONAVÍRUS. Construído pelos profissionais de saúde e gestores do IFRJ a partir de orientações oficiais dos órgãos nacionais e internacionais de controle, o protocolo apresenta orientações aos servidores e estudantes em caso de suspeita ou infecção pelo coronavírus.



O Governo Federal também disponibilizou um site com informações sobre o vírus, como se proteger dele e o que fazer caso você identifique algum dos sintomas (https://saude.gov.br/coronavirus).

Por fim, com o intuito de gerar tranquilidade em nossa comunidade, a gestão do IFRJ criou o Comitê Operativo de Emergência (COE/IFRJ), Portaria n.º 062/2020, a fim de: incorporar todas as orientações e medidas definidas pelos órgãos competentes, ampliar o protocolo interno caso seja necessário, definir novas ações e suspensões e avaliar os casos excepcionais.



Além disso, preventivamente e por um período de 5 (cinco) dias, de 13 a 17 de março, estão suspensas as atividades nos seus Campi e na Reitoria, correspondendo ao tempo médio de incubação do vírus, conforme orientações dos órgãos de saúde (https://www.infectologia.org.br/pg/1558/informativo-sobre-o-novo-coronavirus-para-profissionais-da-saude-e-publico-em-geral).



Destaca-se que todas as medidas adotadas visam garantir a tranquilidade e a segurança de nossa comunidade, bem como de todas as pessoas que circulam em nossas unidades. A Reitoria do IFRJ continuará em trabalho permanente no sentido de proteger nossa comunidade em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis."