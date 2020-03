Mais de 300 falsos profissionais de educação física foram flagrados no Rio

Rio - Os fiscais do Conselho Regional de Educação Física (CREF1) flagraram 301 falsos profissionais a frente de atividades físicas, no ano de 2019, em todo o estado do Rio de Janeiro. De acordo com o conselho, do total, 135 casos ocorreram em musculação, 36 em treinamento funcional, 26 em cross training, 15 em natação e 10 em futsal.

Os fiscais também detectaram mais de 2 mil irregularidades nos estabelecimentos do estado. Somente na Região Metropolitana do estado, foram detectados 220 casos de exercício ilegal, dos quais 22 na Orla. A Zona Oeste e a Baixada Fluminense foram as duas regiões com maior número de ocorrência de exercício ilegal. Respectivamente, cada uma teve 77 e 51 ocorrências.



A Região dos Lagos registrou o segundo maior índice de exercício ilegal com 24 casos. O Sul Fluminense apresentou 23 casos; a Região Serrana 18 casos; O Norte e Noroeste do estado ficou em quarto com 13 casos; e por último a Costa Verde com três ocorrências.



A fiscalização também encontrou 554 estabelecimentos sem responsável técnico nomeado junto ao CREF1, 494 locais não possuíam registro de Pessoa Jurídica, 174 salas estavam desprovidas de profissionais e 171 profissionais atuavam fora de sua área de habilitação.



Todos os casos de exercício ilegal foram encaminhados ao Ministério Público e os estabelecimentos irregulares estão com processos em andamento no Departamento Jurídico do CREF1.



Segundo a supervisora de Fiscalização do CREF1, Giovanna Pereira, as ações da fiscalização têm por objetivo defender a sociedade e zelar pela qualidade dos serviços profissionais oferecidos, através da habilitação, regulação e fiscalização do exercício. “Ter a presença do profissional de Educação Física em locais onde se pratica as mais variadas formas de atividade física, como academias, estúdios, clubes, entre outros, além de obrigatória, é fundamental, pois ele irá orientar de forma segura e eficiente a prática de exercícios”.