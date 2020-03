Portal pede informações sobre dupla suspeita de tentativa de homicídio em 2019

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta quinta-feira, um cartaz pedindo informações que possam levar as prisões de Anderson Nascimento Ramos, o Mamute ou Baianinho, de 37 anos e Priscila de Oliveira Antônio da Silva, de 33 anos, suspeitos de tentar matar a tiros o comerciante Alexandre Vasconcelos de Souza Paes, em janeiro de 2019. Os dois são considerados foragidos da Justiça.



De acordo com o portal, no dia 27 de janeiro de 2019, por volta das 21h40, na Rua Carlópolis, em Realengo, Priscila teria armado uma emboscada junto com outros três criminosos, para tentar matar Alexandre. Na ação, eles interceptaram o veículo da vítima, e atiraram contra o mesmo.



Segundo o delegado Reginaldo Guilherme, da 33ª DP (Realengo), que investiga o caso, o motivo da tentativa de homicídio era uma dívida de R$ 50 mil que Priscila não queria pagar à vítima. Na época, Alexandre foi atacado dentro do carro e se fingiu de morto para que não fosse executado. "Eles só deixaram o local quando uma vizinha que viu tudo gritou", disse Reginaldo.



Alexandre sobreviveu ao atentado depois de ficar cerca de seis meses internado. Após mais de um ano do crime, ele ainda está com várias sequelas e não consegue levantar o braço, além de ter ficado surdo de um ouvido. O comerciante ainda faz fisioterapia para recuperar totalmente os movimentos do corpo.



Nesta quinta-feira, agentes da 33ª DP prenderam outros três criminosos suspeitos de participar da tentativa de homicídio. Eles foram identificados como: Daniel, Lucas e Lucas Guilherme. Os trio foi encontrado em um sítio de Seropédica, na Região Metropolitana do estado. Contra eles havia mandados de prisão preventiva pela tentativa de homicídio contra o comerciante, que foram expedidos entre janeiro e fevereiro desse ano.

"As buscas para a descoberta do paradeiro da Priscila, apontada como mandante do crime, e de Mamute com sendo executor dos disparam, continuam", reforça o delegado. Contra Priscila e Anderson consta um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal da Capital pelo crime de homicídio qualificado.

Quem tiver qualquer informação a respeito da localização dos envolvidos, devem fazer denúncias pelos seguintes canais: WhatsApp do Portal dos Procurados (21) 98849-6099; ou pelo Facebook/(inbox), endereço: https://www.facebook.com/procuradosrj/, ou pela mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177, ou pelo Aplicativo para celular do Disque Denuncia.