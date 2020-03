Homem apontado como um dos chefes do tráfico de drogas mais antigos da Baixada é preso

Rio - Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, na tarde desta quinta-feira, um homem suspeito de chefiar o tráfico de drogas no Complexo do Roseiral, em Belford Roxo e Jardim Sumaré, em São João de Meriti.



Segundo as informações, o preso é o chefe do tráfico de drogas mais antigo em atividade na Baixada Fluminense. Contra ele haviam 12 mandados de prisão por crimes de homicídios, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, roubos, organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo.



Entre as vítimas dele está o policial militar Dani dos Santos e Silva, morto em 2017, após entrar na comunidade do Roseiral, atrás de um balão.



Outra vítima foi o cabo do Corpo de Bombeiros Esdras Jamielson da Silva, executado a tiros, em casa, no Complexo do Roseiral, em Belford Roxo, o que demonstra a audácia e periculosidade do criminoso, em atacar agentes do Estado.



O suspeito vinha sendo monitorado há meses pela DHBF e foi capturado na casa de sua companheira, no bairro Vale das Pedrinhas, em Guapimirim.