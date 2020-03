Vereador pede suspensão das aulas até que passe surto do coronavírus

Rio - O vereador Célio Lupparelli (DEM) enviou ofício para a Secretaria Municipal de Educação pedindo a suspensão das aulas na rede do município e que recomende a suspensão também aos gestores da rede particular de ensino por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19) já declarada pela Organização Mundial da Saúde.

O parlamentar também pede que a Secretaria estude, junto aos profissionais da pasta, medidas para garantir a continuidade dos estudos à distância, na medida do possível, e com fornecimento de material pedagógico e alimentos aos alunos mais carentes, dependentes das refeições feitas dentro das unidades.



“A ideia é que a suspensão dure até que passe o pico do surto da doença. Temos relatos de fechamentos sistemáticos de instituições, educativas ou não, por toda a Europa e Ásia de forma a evitar, ao máximo, a formação de aglomerados de pessoas e a propagação desenfreada e em escala geométrica do vírus”, disse o vereador Célio Lupparelli.

Nesta quinta-feira, a Secretaria Municipal de Educação informou que já estava reforçando as orientações nas escolas sobre as formas de prevenção ao novo coronavírus. Entre as boas práticas recomendadas estavam intensificar a limpeza das superfícies como mesas e maçanetas, além de a lavagem frequente das mãos e a proteção adequada do rosto ao tossir ou espirrar.



A pasta também disse que estava reforçando o abastecimento de álcool em gel fornecido para alunos e funcionários das unidades escolares da rede. A secretaria não comentou sobre a suspensão das aulas. No entanto, nesta sexta-feira, a Prefeitura do Rio está reunida com membros de diversas secretarias para discutir os próximos passos contra a proliferação do coronavírus.