Coronavírus: Crivella publica decreto que pode restringir entrada e saída no Rio

Rio - O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, publicou um decreto na edição do Diário Oficial do Município, desta sexta-feira, em que regulamenta medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública para evitar a disseminação do coronavírus.

Entre as medidas, há a "restrição excepcional e temporária de entrada e saída da cidade, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, por rodovias, portos ou aeroportos".

O decreto também permite a realização compulsória de vacinação, exames médicos e outros tipos de testes de saúde. No texto, a prefeitura também fica autorizada a adotar isolamento, quarentena, além da redução de escalas ou suspensão das atividades no âmbito das repartições públicas municipais.

Suspensão das aulas na rede municipal

A rede municipal de ensino do Rio vai suspender as aulas por uma semana, a partir desta segunda-feira. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), o objetivo é evitar aglomerações e prevenir contra o coronavírus. Em nota, a pasta informou que as escolas estarão abertas das 11h às 13h, para servir almoço aos alunos.