Witzel cria gabinete de crise para combater o coronavírus no estado

Rio - O governador do Rio, Wilson Witzel, criou um gabinete de crise para enfrentar a o coronavírus no estado, que já tem 16 casos confirmados da doença. A decisão foi publicada na edição desta sexta-feira do Diário Oficial estadual.

No decreto é explicado que o gabinete foi instalado para "a adoção de medidas de enfrentamento de Emergência em Saúde Pública de Importância Estadual e Internacional, decorrente do coronavírus". Ele é coordenado pela Secretaria de Casa Civil e Governança e funcionará 24 horas.

O gabinete é formado por todas as secretarias do governo, além de outras entidades e órgãos sediadas no estado, como a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Ministério Público do Rio (MPRJ), Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Prefeitura do Rio.



Através do Twitter, Witzel disse que o objetivo do decreto é atuar em conjunto com todas as secretarias do governo e "informar a população sobre cada passo, com boletins diários e transparência total".