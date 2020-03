UFRJ suspende atividades por 15 dias a partir de segunda-feira

Rio - A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) decidiu suspender as atividades por 15 dias a partir de segunda-feira (16), por conta da pandemia do coronavírus. A medida vale para educação básica, graduação e pós-graduação. Em breve, outras informações.

Mais cedo, a Universidade Federal Fluminense (UFF) anunciou que decidiu adiar o inicio do período letivo em uma semana por conta do coronavírus. As aulas e atividades estavam previstas para começar nesta segunda-feira. Em nota, a universidade afirmou que a medida foi feita após consulta à Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro. A UFF tem unidades situadas em nove municípios e cerca de 50 mil alunos. Os maiores campus ficam em Niterói.