Homem é morto após tentar assaltar PM com arma falsa em São Gonçalo

Rio - Um homem, que não teve a identidade revelada, morreu na madrugada desta sexta-feira na Rua Firmino Magalhães, no Colubandê, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, após tentar assaltar um policial militar com uma arma falsa. De acordo com a PM, a vítima estava andando para casa quando foi abordada pelo criminoso. Na ação, o policial reagiu e acabou atirando contra ele.

Ainda segundo a polícia, equipes 7ºBPM (São Gonçalo) foram acionadas para verificar ocorrência e, chegando ao local, encontraram o bandido já morto no chão. Com ele, foi apreendida uma réplica de pistola.

O caso foi encaminhado Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG).