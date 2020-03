Casos confirmados de coronavírus sobem para 19 no Estado do Rio

Rio - O número de pacientes diagnosticados com o Covid-19 no Estado do Rio passou para 19 nesta sexta-feira. A atualização foi feita pela Secretaria Estadual de Saúde na noite desta sexta-feira. São três casos a mais que o número de infectados de quinta-feira: duas mulheres e um homem na cidade do Rio. São 228 casos suspeitos no estado.

O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira que o Rio de Janeiro e São Paulo já têm casos de transmissão comunitária do novo coronavírus, situação na qual já não é mais possível identificar a trajetória de infecção da doença. Inicialmente, as infecções no país eram importadas, com pessoas que vieram contagiadas para o Brasil, e em seguida passou a ser local, quando era possível saber quem passou o vírus para o novo contaminado.

Boletim coronavírus 13/03 : 19 casos confirmados e 228 suspeitos no RJ - Divulgação

A Prefeitura do Rio e o Governo do Estado do Rio anunciaram nesta sexta-feira uma série de medidas para tentar conter a transmissão do novo coronavírus no Rio. Aulas da rede pública e privada de ensino e eventos com aglomerações de pessoas, assim como atividades como cinemas, teatros e feiras estão suspensos.

A facilidade de transmissão do vírus foi citada pelo governador Wilson Witzel para justificar a proibição de eventos com aglomerações no sentido de evitar uma crise aguda de contágio. O decreto assinado nesta sexta-feira tem prazo de 15 dias, que poderá ser prolongado.



O prefeito Marcelo Crivella também informou que as atividades nas casas de convivência, cinemas, teatros, lonas culturais e museus municipais ficarão suspensas. O prefeito anunciou a suspensão de eventos que dependem de alvará da Prefeitura a partir de segunda-feira.