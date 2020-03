Seop registra 476 autuações a veículos de transporte complementar

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), por meio da Coordenadoria Especial de Transporte Complementar (CETC), autuou, nesta semana, 476 vans e kombis – removendo 62 por diversas irregularidades. As fiscalizações aconteceram em bairros das zonas Norte e Oeste. O principal objetivo é levar mais segurança aos usuários.



Entre os bairros fiscalizados, a coordenadoria intensificou, nesta semana, sua atuação em Rio das Pedras, Itanhangá e Muzema, onde 138 veículos foram autuados e nove removidos por diversas irregularidades.



Durante as ações, os agentes também orientam os permissionários quanto à conduta na prestação do serviço. Entre as irregularidades flagradas pelas equipes estão: pneus sem frisos, veículo em mau estado de conservação, estacionamento em local proibido, lotação excedente, uso de celular ao volante, van em ponto de embarque e desembarque de passageiros do transporte coletivo, documento fora de validade, falta de vistoria, entre outras.



Denúncia anônima

Para auxiliar no planejamento das operações, a CETC destaca a importância da população informar qualquer tipo irregularidade pela central de atendimento da Prefeitura, 1746, em posse da placa, data, horário e local do flagrante. A denúncia pode ser anônima.

As operações contam com o apoio da Guarda Municipal e policiais militares, por meio do convênio do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) com a Prefeitura.