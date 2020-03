Polícia Civil suspende atendimento em delegacias por 15 dias

Rio - A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) informou que suspendeu o atendimento presencial em todas as delegacias do estado nos próximos 15 dias. No entanto, continuarão sendo atendidos apenas casos de emergência como, por exemplo, homicídio, prisões em flagrante, roubo de veículo e ocorrências em que haja perecimento da prova. Demais registros devem ser realizados pela delegacia online.

A decisão consta em uma resolução do secretário de Polícia Civil do Rio, delegado Marcus Vinicius Bragas, publicado no boletim da corporação. Ainda segundo a resolução, os setores administrativos funcionarão em trabalho remoto, por meio de ferramentas de tecnologia da informação. Também estarão no mesmo regime de trabalho os policiais civis que apresentarem pelo menos uma dessas condições: idade superior a 60 anos; portadores de doença cardíaca ou pulmonar, portadores de doenças tratadas com medicamentos imunodepressores, quimioterápicos ou diabéticos; e transplantados.



A Polícia Civil também determinou o cancelamento todos os seminários, eventos, palestras e similares no prazo de 15 dias.



As medidas previstas da resolução serão revistas em 15 dias ou se houver alteração no nível de ativação de contingência do Plano de Enfrentamento da Secretaria Estadual de Saúde.