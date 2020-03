Dois anos após crime, familiares de Marielle e Anderson cobram: 'Quem mandou matar?'

Logo na entrada do apartamento em Bonsucesso, a inscrição ‘Marielle Presente’, em uma placa de madeira, pendurada acima da porta, transmite a mensagem dos moradores dali. Nas prateleiras e paredes do imóvel estão inúmeros objetos com reproduções de fotografias ou pinturas do rosto da vereadora Marielle Franco, assassinada há exatos dois anos, junto com o motorista Anderson Gomes, após sair de um evento na Lapa. As lembranças chegam de admiradores da atuação de Marielle.

Ao ser perguntado como têm sido os dois anos desde a morte da filha, Seu Antônio Francisco da Silva Neto é taxativo. “Não foi uma morte, foi um assassinato. Morte é quando um filho está doente e morre. Mas a Marielle foi brutalmente assassinada”. Mãe da vereadora, Dona Marinete cobra providências. “Até agora os mandantes, que tiraram o direito da minha filha viver, não foram presos. A gente clama por Justiça. É o mínimo”, reclama.

Passados dois anos do crime, tudo o que se sabe é que o PM reformado Ronnie Lessa e o ex-PM Élcio Vieira de Queiroz seriam os assassinos. Mas a motivação parece longe de ser esclarecida. Ronnie e Élcio estavam no Cobalt que emparelhou com o veículo onde estavam Marielle e Anderson. Enquanto um dirigia, o outro disparava. Eles respondem por duplo homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, emboscada e sem dar chance de defesa às vítimas. Presos há pouco mais de um ano, eles vão a júri popular.

Enquanto a primeira fase das investigações, no primeiro ano após o crime, deu conta de identificar, localizar e prender os assassinos que estavam no carro, a segunda, porém, parece não ter avançado tanto. Procurada, a Polícia Civil se limitou a informar que tudo continua “sob sigilo”.

Já o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio (Gaeco/MPRJ) informou que a identificação de eventuais mandantes do crime estão em investigação. O MPRJ menciona depoimentos de mais de 200 testemunhas, além de acareações, buscas e perícias.

Em nota, o MPRJ menciona ainda a briga judicial com o Google e o Facebook, que recorreram ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) contra a quebra de sigilo de todos os que passaram pelo pedágio da Transolímpica num intervalo de 15 minutos do dia 2 de dezembro de 2018. Ali, câmeras registraram carro semelhante ao usado no crime.

O MP trouxe à baila ainda que uma investigação da Justiça Federal sobre um lote de cartuchos vendido exclusivamente pela Polícia Federal, encontrado no local do crime, não foi concluída até hoje. Dois anos depois do crime.

Durante uma reunião com familiares das vítimas, ontem, nenhum avanço no caso foi apresentado.





Família se diz ‘massacrada’ nas redes sociais



Antônio Francisco acrescenta à dor da impunidade problemas com a difamação da filha nas redes sociais. “É duro ler que o caso Marielle está enchendo o saco. Isso não vem de quem tem uma índole boa, só de gente ruim. Como se já não bastasse a falta de informações dois anos depois, somos incomodados por pessoas falando bobagens. O que enche o saco são os mandantes não terem sido presos”, desabafa. “Perdemos a nossa filha e somos massacrados nas redes sociais porque a rede de homicidas não se contenta só em assassinar concretamente”, completa.

Um pouco adiante da casa da família, o pré-vestibular comunitário do Centro de Estudos e Ações solidárias da Maré (Ceasm), onde Marielle Franco começou sua carreira, segue a todo vapor. Atualmente com 170 alunos, e teve incremento de inscritos LGBTQI.

“A defesa que Marielle sempre fez desse grupo produziu resultados. Eles estão se sentindo mais confiantes. Entenderam que podem ocupar todos os espaços, incluindo as universidades, como ela. Isso era uma das bandeiras dela”, enaltece Lourenço Cesar, um dos coordenadores do projeto e amigo da vereadora.

Viúva de motorista diz que reuniões no MP são mais raras



Há dois anos sem aquele que definiu como “o seu melhor amigo”, a servidora Ágatha Reis, de 29 anos, ainda reúne pertences do marido, o motorista Anderson Gomes, que dirigia para Marielle Franco no momento do atentado. No apartamento no Engenho da Rainha, ela guarda fotos do companheiro morto para mostrá-las ao filho Arthur, de 3 anos e 8 meses, portador de uma síndrome genética.

Ágatha diz que, às vezes, acha que o mandante nunca será descoberto. “As reuniões no MPRJ, que aconteciam todo mês, diminuíram. Servia para nos darem explicações. A gente quer Justiça, que é um direito nosso”, pediu. Ela conta que um novo encontro ocorreu ontem, mas sem novidades. “Mostraram entraves que encontraram e ratificaram empenho para elucidar o caso, mas trabalham com a possibilidade de talvez nem haver mandante. Pelo menos não descartam essa hipótese”, revelou.



Herdeiras políticas defendem legado



Eleitas ano passado com as mesmas bandeiras de Marielle Franco, as deputadas estaduais Renata Souza, Dani Monteiro e Mônica Francisco contam que têm se dedicado a favor das minorias, apesar da resistência.



“Um dos projetos que aprovamos no ano passado foi para garantir a reserva de 10% das vagas de jovens aprendizes para egressos do sistema socioeducativo. É preciso priorizar a ressocialização. Foi uma luta, houve muita resistência, mas foi sancionada”, lembra Mônica Francisco.

Já Renata Souza relembra projeto que reserva vagas para a população trans em empresas que recebem incentivos fiscais do governo, ainda em tramitação. “Só com iniciativas desse tipo teremos condições de apresentar novos rumos para a população trans, muito vulnerabilizada. O Brasil é o país onde mais se mata trans no mundo”, destaca a ex-chefe de gabinete da vereadora Marielle Franco ao listar os projetos apresentados na Assembleia Legislativa.