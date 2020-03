Confira a repercussão da morte do ex-ministro Gustavo Bebianno

Rio - Políticos e personalidades usaram as redes sociais para lamentar a morte do ex-secretário geral da Presidência e pré-candidato à Prefeitura do Rio Gustavo Bebianno. Ele morreu na madrugada deste sábado, vítima de um infarto fulminante.

Nuno Vasconcellos, representante dos acionistas que controlam O DIA e outros veículos de comunicação como o portal IG, lamentou a morte prematura de Bebianno e ressaltou que "suas qualidades e visão farão falta ao debate político".

Eduardo Paes afirmou que vinha conversando com Bebianno nos últimos meses e falou sobre o amor que os dois nutriam pelo Rio. "Lamento o falecimento de Gustavo Bebiano. Nos últimos meses vínhamos conversando muito sobre o Rio e aquilo que nos unia: o grande amor a essa cidade. Especialmente a sua família e seus companheiros de PSDB, manifesto o meu mais profundo pesar", disse o ex-prefeito nas redes sociais.

Confira abaixo a repercussão da morte de Bebianno:

Nuno Vasconcellos, representante dos acionistas que controlam o jornal O DIA: "Triste e lamentável sob todos os aspectos a morte prematura e inexplicável de Gustavo Bebianno. Ele estava no melhor momento de sua vida e trabalhava para transformar em projetos seu sonho de construir um Rio e um Brasil melhores. Tive a oportunidade de conviver com Bebianno em situações que me tornaram admirador da clareza e da objetividade com que ele descrevia os problemas e apontava as soluções. Suas qualidades e visão farão falta ao debate político. À família e aos amigos, meu abraço de pesar e de conforto".

João Doria, presidente nacional do PSDB: "Com profundo pesar recebi a notícia da morte de Gustavo Bebianno. Seu falecimento surpreende a todos. O Rio perde, o Brasil perde. Bebianno tinha grande entusiasmo pela vida e em trabalhar por um país melhor. Meus sentimentos aos familiares e amigos nesse momento de dor."



Com profundo pesar recebi a notícia da morte de Gustavo Bebianno. Seu falecimento surpreende a todos. O Rio perde, o Brasil perde. Bebianno tinha grande entusiasmo pela vida e em trabalhar por um País melhor. Meus sentimentos aos familiares e amigos nesse momento de dor. — João Doria (@jdoriajr) March 14, 2020

Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio: "Lamento o falecimento de Gustavo Bebiano. Nos últimos meses vínhamos conversando muito sobre o Rio e aquilo que nos unia: o grande amor a essa cidade. Especialmente a sua família e seus companheiros de PSDB, manifesto o meu mais profundo pesar."

Abraham Weintraub, ministro da Educação: "Nesse momento, deixo no passado divergências. Manifesto meus sentimentos à família e desejo que ele esteja em paz, em um lugar melhor."

Nesse momento, deixo no passado divergências. Manifesto meus sentimentos à família e desejo que ele esteja em paz, em um lugar melhor. pic.twitter.com/3QvDuq5WHq — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) March 14, 2020

Luciano Bivar, presidente nacional do PSL: "Gente, a luta pela vida é pior que a guerra, pois a morte é inexorável. Um grande marechal de campo diz: “agora é hora de enterrarmos os mortos e cuidarmos dos vivos”. Uma pena. Muito jovem, Bebianno nos deixa, hoje, mas teve tempo para colaborar com sua parcela de cidadão e patriota. Aos companheiros e amigos: nos resta amar, confiar e nos agrupar, cada vez mais, para que nossos objetivos sejam alcançados. Chega de sentimentos conspiratórios entre os homens e mulheres de bem. É nessas figuras de bem que encontraremos o repouso de quem nos energiza pelo calor da paz, da confiança e da gratidão. Que Deus nos ilumine nessas horas difíceis para que a serpente do mal não nos devore. A Bebianno as nossas orações."



Paulo Marinho, presidente estadual do PSDB no Rio de Janeiro: "Uma tristeza imensa, perdi um irmão".

Postagem do PSDB em rede social: "Lamentamos profundamente o falecimento do ex-ministro Gustavo Bebianno. Nossa solidariedade aos familiares e amigos."

Postagem do PSL em rede social: "O PSL lamenta a morte de Gustavo Bebianno ocorrida na manhã deste sábado (14). Bebianno comandou o PSL durante o período eleitoral de 2018. Enviamos nossas condolências aos familiares e amigos."