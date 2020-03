Tribunal Regional do Trabalho suspende audiências por causa do coronavírus

Rio - O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região suspendeu todas as audiências nas Varas do Trabalho entre 16 e 20 de março, em todo o estado do Rio, devido ao risco de propagação do coronavírus. Segundo o órgão, a população não deve ir aos fóruns na próxima semana. Também estão suspensos (por 30 dias) os prazos dos processos judiciais físicos e o recebimento de petições e documentos físicos nos protocolos de 1º e 2º graus, em todas as unidades do TRT-1.



A Corregedoria recomendou o trabalho à distância e determinou que o grupo de maior risco ao Covid-19 — gestantes, maiores de 60 anos e portadores de doenças crônicas – atue exclusivamente em regime de teletrabalho no período. Magistrados e servidores que tenham voltado de viagem internacional devem ficar em casa nos 14 dias seguintes ao retorno e entrar em contato com a Coordenadoria de Saúde do Tribunal.



Nas varas, os juízes vão definir o número mínimo de servidores para o atendimento presencial nas unidades judiciárias. Magistrados devem priorizar o meio eletrônico e e-Carta para intimações e notificações, reservando aos oficiais de Justiça a execução dos mandados urgentes.



Nos dias de audiência e julgamentos, só as partes e advogados de processos na pauta do dia terão acesso às salas de audiência, ao Plenário e às Turmas. Quem apresentar sintomas de doença respiratória nos fóruns da capital, passará por avaliação médica da Coordenadoria de Saúde.



Também estão suspensos os eventos coletivos no prédio-sede e no Fórum da Lavradio; cursos presenciais da Escola Judicial e da Escola de Administração e Capacitação de Servidores (Esacs) do TRT-1 e o recadastramento de servidores e magistrados aposentados. O atendimento de apoio ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) será feito exclusivamente pelo telefone (21) 2380-5602 nos próximos 30 dias.