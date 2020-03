Rio - Um incêndio atingiu o galpão de uma empresa de produtos alimentícios na Rodovia Presidente Dutra, na altura do número 2251, no Parque Colúmbia, na Zona Norte do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 16h35 de sábado. Bombeiros de dez quartéis trabalham há mais de 16 horas no local para combater o incêndio, que já está controlado e em fase de rescaldo. Não houve feridos.