Em áudio, secretário estadual de Saúde faz apelo a médicos e rede privada

Rio - O secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, enviou um áudio a médicos informando que as férias de todos do sistema público de saúde foram canceladas. A mensagem vazou na internet e a assessoria da Secretaria Estadual de Saúde confirmou a veracidade das informações.

De acordo com a mensagem, também estão suspensas todas as cirurgias eletivas, com exceção de cardíacas e oncológicas, e bloqueados os leitos para internação de pacientes com a Covid-19. As visitas hospitalares também estão restritas.

O secretário também pede que a rede privada siga as recomendações e ajude o sistema público. Santos também retira a exigência de idosos buscarem medicamentos na RioFarmes. Eles poderão enviar um representante.

Ao final do áudio, Edmar Santos fez um apelo. "Ou paramos no Rio agora ou nos cobrarão os custos que virão... Não temos como fugir do enfrentamento dessa luta. A situação é grave. Precisamos do engajamento de todos para enfrentar a primeira pandemia que essa geração conheceu", finalizou.