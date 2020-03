Polícia prende um dos chefes do tráfico de Belford Roxo

Rio - Agentes da 54ª DP (Belford Roxo) prenderam um homem, identificado como Darlan Carvalho Rodrigues, pelo crime de roubo de carros a mão armada neste domingo, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é o 'cabeça' de um grupo que planeja roubos de veículos de aplicativos e um dos chefes do tráfico da favela de Santa Tereza, em Belford Roxo, Baixada Fluminense. Ele estava foragido na casa de parentes.



Segundo a polícia, traficantes do Complexo de Favelas de Santa Tereza estariam emprestando armas para que criminosos roubassem veículos. Os automóveis seriam levados para o interior da Favela da Guacha, uma das comunidades do complexo, e depois recebem destinos diversos.



Ainda de acordo com as investigações, a organização criminosa vem se especializando no roubo de motorista de aplicativos. O esquema seria solicitar falsas corridas pelas ferramentas e, nos locais solicitados, as vítimas são abordadas e assaltadas. A distrital já identificou e prendeu cerca de seis criminosos envolvidos na ação.



No momento de sua prisão, Darlan estava com um smartphone do proprietário de um dos veículos roubados por ele e pelos demais integrantes do grupo, segundo a polícia. Ele já foi reconhecido pelas vítimas de diversos inquéritos policiais.