Polícia prende sete homens por vender carga roubada em Belford Roxo

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante sete homens que comercializavam carga roubada na Feira de Areia Branca, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Eles foram identificados como Patrick Tussini Mariano, Rafael De Souza Cota, Carlos Henrique Dos Santos, Flavio De Souza, Carlos Evandro Nunes, Victor Assis Da Silveira Trindade E Bruno Da Conceição Silva.



Na operação, cerca de 15 policiais se dirigiram à feira, à paisana, para identificar vendedores de carga roubada e prendê-los. Centenas de mercadorias foram apreendidas.



A polícia informou que as investigações na Feira de Areia Branca começaram há cerca de seis meses, tendo resultado na prisão de um miliciano de Areia Branca que fazia cobranças indevidas aos feirantes, para que pudessem expor suas barracas. Além disso, antes das prisões de hoje, algumas prisões em flagrante de receptadores de carga foram realizadas no local, sempre visando combater tal prática. As investigações para identificação dos roubadores e de demais receptadores continuam.