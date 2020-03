Coronavírus: cirurgias eletivas em hospitais públicos e privados do Rio são suspensas

Rio - O governo do estado publicou, nesta segunda-feira, três decretos que impactam os hospitais públicos e privados do estado por causa do novo coronavírus (Covid-19). Neles, o estado determina a suspensão das cirurgias eletivas nas duas redes, incluindo os hospitais universitários.

A recomendação é que as unidades de saúde realizem apenas cirurgias de emergência. Além delas, também continuam liberados os procedimentos cardíacos e oncológicos.

LEIA MAIS: Prefeitura adota sistema de home office para servidores por conta do coronavírus

O terceiro decreto trata das visitas aos pacientes internados nas enfermarias dos hospitais. O decreto libera apenas uma pessoa por paciente para visitação, em horários alternados e com horários ampliados.

"Permanece suspensa a visitação aos pacientes internados com diagnóstico de Covid-19, exceto casos específicos previstos por lei", determina o texto.

No mesmo decreto, o estado também suspende as atividades não assistenciais nas unidades públicas; ou seja, os eventos lúdicos, como Doutores da Alegria, celebrações religiosas, palestras, datas comemorativas, e etc.