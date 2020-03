SuperVia reforça desinfecção dos trens para minimizar contágio pelo coronavírus

Rio - A SuperVia realiza, desde o último sábado, um trabalho especial de desinfecção e limpeza dos trens, como forma de prevenir o contágio e minimizar os efeitos do coronavírus. Apesar da recomendação de ficar em casa, muitos trabalhadores que não foram liberados dos empregos lotaram o modal nesta segunda-feira.

Os passageiros que desembarcaram na Central do Brasil aprovaram a medida. "O que for feito para conscientizar as pessoas, é de extrema importância. Basta ver o que está acontecendo em países da Europa, por exemplo. Não queremos que seja assim no Brasil", disse Luana Agostinho, moradora de Belford Roxo, na Baixada.

Galeria de Fotos Trens da SuperVia estão passando por desinfectação antes das viagens para minimizar contágio do coronavírus Reginaldo Pimenta

As equipes extras foram contratadas para atuar, ao longo do dia, na higienização de todas as composições, antes das partidas da Central do Brasil. Ao todo, são 24 profissionais a mais por dia, aplicando álcool líquido 70 em bagageiros, balaústres e nas alças pega-mão, enquanto os trens estão vazios e com as portas abertas.

Eles utilizam luvas e são orientados sobre formas de prevenção de contágio. Vão atuar todos os dias da semana, em parceria com o efetivo habitual, que já realiza a limpeza dos bancos e do chão dos trens, nas estações terminais.

Começa hoje também a limpeza extra em estações de maior movimentação de passageiros, também com efetivo adicional. Será realizada a desinfecção de catracas e validadores.

Limpeza preventiva também nas barcas

A CCR Barcas adotou procedimentos operacionais e de informação, além de intensificar a limpeza e a higienização das embarcações e estações, com o objetivo de prevenir a propagação do vírus e conscientizar os passageiros sobre as ações de combate à doença.