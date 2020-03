Homem é preso após agredir companheira em Nova Iguaçu

Rio - Um homem, de 23 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso, nesta segunda-feira no bairro de Austin, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, depois de ter agredido a própria mulher em um bar da região. De acordo com a Polícia Civil, a agressão teria acontecido após uma crise de ciúmes do criminoso.

Ainda segundo agentes, a vítima foi a delegacia para prestar queixas contra o companheiro, que lhe deu diversos socos. Após as investigações, o agressor foi encontrado e preso em flagrante no mesmo bairro em que ocorreu o crime. Ele foi encaminhado a Delegacia Especializada em Atendimento a Mulher (Deam) de Nova Iguaçu, onde responderá por lesão corporal.