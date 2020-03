Coronavírus: Empresas rodoviárias cancelam viagens do Rio para outros estados

percursos entre estados estão cancelando todas as viagens saindo do Rio, segundo a Rodoviária Novo Rio, porta de entrada de muitas viagens interestaduais. A Rio - As empresas rodoviárias que fazem, segundo a Rodoviária Novo Rio, porta de entrada de muitas viagens interestaduais. A decisão ocorre após o decreto de estado de emergência publicado pelo governador do Rio, Wilson Witzel , nesta terça-feira, que restringe a circulação de ônibus de outros estados confirmados com circulação do coronavírus.

Segundo a Rodoviária do Rio, que administra o terminal, quem já comprou passagem pode procurar diretamente as viações para o cancelamento e reembolso. Outras dúvidas serão atendidas pelo telefone (21) 3213-1800 ou sac@rodoviariadorio.com.br.

A rodoviária do Rio informa que tomou conhecimento do decreto publicado, hoje, pela manhã, pelo governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O terminal já havia tomado medidas como distribuição de álcool em gel, higienização frequente das instalações e locais de uso coletivo assim como informações nas TVs e canais de relacionamento com o cliente.