Pesa quadrilha liderada por cabo da Marinha que furtava alimentos da Escola Naval

Rio - Policiais da 56ª DP (Comendador Soares) prenderam em flagrante, na madrugada desta quinta-feira, três integrantes de uma quadrilha que furtava alimentos da Escola Naval, no Centro do Rio. Dos presos na operação batizada de Rancho S.A está o pai do cabo Alexsandro Diniz Gonçalves Júnior. O militar é apontado como o líder do bando.

Além de Alexsandro Diniz Gonçalves, os outros capturados são Jonathan Messias Araújo dos Santos e Vagner Moreno Vasconcellos.



De acordo com a Polícia Civil, os três foram presos quando estavam em um caminhão frigorífico em frente ao terminal de embarque do Aeroporto Santos Dumont. Eles iriam furtar cerca de uma tonelada de carne de diversas espécies, que havia sido retirada do frigorífico da Escola Naval, onde o cabo Alexsandro é lotado.

Eles estavam com um caminhão frigorífico com alimentos furtados da instituição - Divulgação / Polícia Civil Os policiais chegaram até os criminosos após monitorarem a movimentação deles e descobrir que eles iriam agir entre a noite desta terça e a madrugada de hoje. As investigações apontaram que o militar facilitava a entrada de seus comparsas na Escola Naval para fazerem os furtos.

Após as prisões, os policiais acionaram o Setor de Inteligência da Marinha para prenderem o cabo envolvido na ação. Ele foi autuado pelo crime de peculato, quando um servidor público usa de sua função para subtrair algo para si.

Já o pai dele e os outros dois capturados foram levados para a Cidade da Polícia, no Jacaré, na Zona Norte. Apesar de eles serem civis, também vão responder por peculato, já que o crime acontecia dentro das instalações militares.

A 56ª DP diz ainda que investiga o envolvimento de outros militares com a quadrilha.