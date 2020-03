Adminstradora fecha 12 shoppings no Rio; confira a lista

Rio - A Aliansce Sonae Shopping decidiu, nesta quarta-feira, fechar as operações dos 12 shoppings administrados por ela no Estado do Rio de Janeiro por um período de 15 dias, inclusive praça de alimentação e restaurantes. A medida, que visa evitar o contágio do coronavírus, atinge grandes centros comerciais das zonas Sul, Norte e Oeste da capital, além da Baixada Fluminense, de São Gonçalo e do Norte fluminense.

Apenas serviços de delivery serão mantidos e será opcional a abertura de farmácias e supermercados. Ontem à noite, a empresa já havia anunciado a redução do horário de funcionamento de seus shoppings para o período de 12h às 20h, por conta do decreto que instalou situação de emergência no estado, que pede que se evite aglomerações

Confira a lista dos shoppings que estão fechados

- Bangu Shopping

- Boulevard Shopping Campos

- Carioca Shopping

- Caxias Shopping

- Passeio Shopping

- Pátio Alcântara

- Recreio Shopping

- Santa Cruz Shopping

- São Gonçalo Shopping

- Shopping Grande Rio

- Shopping Leblon

- Via Parque Shopping