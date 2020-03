Não pode ser comercializado

A Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) diz que a venda de álcool gel, assim como outros produtos inflamáveis, corrosivos e explosivos não é permitida pelo comércio ambulante, conforme a Lei 1876/92. A identificação da irregularidade sofre penalidades como a apreensão dos materiais e a prisão dos responsáveis.



Já a Subsecretaria de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses orienta aos consumidores que comprem produtos químicos apenas nos estabelecimentos autorizados para a comercialização, que são drogarias, farmácias e lojas do comércio varejista. “Na hora da compra, o consumidor precisa conferir no rótulo se o produto tem registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e qual a finalidade, que deve ser gel antisséptico para as mãos. É preciso estar atento para a data de fabricação e validade do produto”.



Em nota a Guarda Civil Municipal diz que vem atuando para impedir o comércio ilegal do antisséptico. Nos últimos dias os agentes realizaram apreensões nos bairros Tijuca e Bangu.

Ontem, a PM prendeu um homem comercializando álcool gel, no Centro do Rio. Na delegacia ele confessou que misturava álcool líquido com gel de cabelo.