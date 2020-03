Coronavírus: Prefeitura do Rio determina fechamento de praças gradeadas

Rio - A Fundação Parques e Jardins determinou o fechamento de 24 praças gradeadas na cidade do Rio de Janeiro, para evitar aglomerações e a transmissão do novo coronavírus. A portaria foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial do Município do Rio.

Covid-19. A determinação tem validade enquanto durar a Também é recomendado na mesma portaria que se evite outras praças públicas que não são gradeadas durante a pandemia de. A determinação tem validade enquanto durar a situação de emergência por conta da doença na cidade

Segundo o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado na noite desta quarta-feira, das 63 pessoas infectadas pelo coronavírus no estado, 55 são da capital . Outros seis casos são de Niterói, um em Barra Mansa e outro em Guapimirim.

CONFIRA AS PRAÇAS GRADEADAS QUE FORAM FECHADAS

Centro

Praça Mahatma Gandhi

Praça Roberto Campos (Cidade Nova)

Jardins do BNDES

Praça João Calvino

Praça Rev. Mathias Gomes dos Santos



Zona Sul

Praça Paris (Glória)

Praça Nossa Senhora da Paz (Ipanema)

Praça General Osório (Ipanema)

Jardim de Alah (Ipanema)

Praça Serzedelo Correia (Copacabana)

Praça do Lido (Copacabana)

Praça Peter Pan (Copacabana)

Praça Nelson Mandela (Botafogo)

Praça Fernando Pessoa (Catete)



Zona Norte

Praça Professor Darcy Pereira (Andaraí)

Praça Luiz Lasagne (Tijuca)

Jardim do Meier (Méier)

Praça Veiga Bastos (Engenho de Dentro)

Praça João Noce (Ilha do Governador)

Largo da Penha (Penha)



Zona Oeste

Praça Ivan Pacini (Pomar da Barra)

Praça Parque das Rosas (Barra da Tijuca)

Parques do Condomínio Península (Barra da Tijuca)